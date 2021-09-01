"مينفعش يعدي".. أيمن بهجت قمر يطالب الموسيقيين بالتدخل في فيديو رضا وشاكوش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالب السيناريست أيمن بهجت قمر، الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية والدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة والمصنفات الفنية بالتدخل للتحقيق في أزمة مقطع الفيديو الذي ظهر فيه المطرب حسن شاكوش في حفله بالساحل موجهًا كلماته للمطرب رضا البحراوي قائلًا :"رضا جه يا أم رضا".

وأعاد أيمن بهجت قمر نشر الفيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق :"يا خرابة يا ابن ال... في حفلة !!!، دكتور خالد عبد الجليل، أ هاني شاكر ياريت تشوفوا الفيديو ده، بجد عيب اللي حصل ده وماينفعش يعدي".

وشهد حفلا غنائيا في الساحل الشمالي وقوع مشادة بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش، والمطرب الشعبي رضا البحراوي وفرقته.

وبدأت المشادة مع صعود مطرب المهرجانات حسن شاكوش في حضور فرقة المطرب الشعبي رضا البحراوي، وبعد شد وجذب غادر الأول مكان الحفل، وصعد البحراوي إلى المسرح وقال: "شاكوش فين.. مشي.. كنت عايزه والله.. بس للأسف مش هيعرف.. خد بعضه وجري.. أنا بحيي حمو بيكا.. أنا عايزه يدعي لحمو بيكا".