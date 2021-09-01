رضا البحراوي يرد على حسن شاكوش:" بيكا وعمر كمال السبب في نجاحك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن المطرب الشعبي رضا البحراوي استعداده لطرح أغنية يوم السبت المقبل للرد على مطرب المهرجانات حسن شاكوش، عقب هجوم الأخير عليه، بعد نشره مقطع فيديو عبر موقع فيس بوك، أكد فيه تحقيق أغانيه أرقاما قياسية.

رضا البحراوي فى مقطع فيديو نشره عبر صفحته في موقع فيس بوك، هاجم مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وقال :"الأستاذ حسن شاكوش طلع قال لي إنه عنده كام مليار على يوتيوب، وانت مالكش أغاني، وأنا من عام 2000 ياحسن قدمت شريط، وفي 2005 قدمت الثاني، ثم الثالث مع وسام الأمنير، وبعدها أغاني مسلسلات "هوجان" و"النمر"، مع الفنان محمد إمام، وقدمت كل هذا لوحدي، وانت بقى تقول أنك قدمت "بنت الجيران"، لا أنت قدمتها مع عمر كمال وهو السبب في نجاحك، وحمو بيكا أيضا السبب في نجاحك".

وتابع :"تقول انك نجم كبير، شاغل دماغك بي ليه؟، وعندك كم مليار على اليوتيوب، ومع ذلك تتعرض للسب والهجوم من جمهورك، ونجاحك رغم أنه مع آخرين لم تذكر واحد منهم".

رضا أضاف :"في برنامج على قناة mbc مصر، أنت قدمت أغنية "أي دمعة حزن لا" من المقام الموسيقي "البياتي"، في حين إنها من مقام "السيكا" أزاي معرفش؟، وأنا أغني أمام 40 فرد ،غناء لايف حي، مش بالفلاشة".

وأكمل :"أن شاء الله بكره أو بعده أرد عليك بالفن والأدب، بأغنية، أنت "بعيد عن المسرح تتوه، ع السكة يا بابا متجليش، "، ورد عليا بالفن وبعيدا عن أهلي وأهلك".

وتبادل مطرب المهرجانات حسن شاكوش الهجوم مع المطرب الشعبى رضا البحراوي عبر مقاطع فيديو على موقع فيس بوك، بعد المشاجرة التي نشبت بينهما في الحفل الذي أقيم في الساحل الشمالي.