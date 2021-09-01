إيرادات "200 جنيه" تتجاوز 3 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "200 جنيه" منذ طرحه في دور العرض السينمائي في تحقيق إيرادات مرتفعة بلغت حتى أمس الثلاثاء 31 أغسطس 3 ملايين و7 آلاف و96 جنيهًا.

وعبر المنتج وائل علي في بيان صحفي عن سعادته بنجاح الفيلم وتفاعل الجمهور معه منذ اليوم الأول لعرضه، وقال علي: "حصاد الفيلم لمبلغ 3 مليون جنيه رغم عرضه في عدد قليل من السينمات لا يتجاوز 40 دار عرض هو انتصار حقيقي للسينما الهادفة المختلفة".

وأضاف علي: "سعيد جدا بردود فعل الجمهور حول الفيلم خاصة أنه نوعية جديدة عما يتم تقديمه مؤخرا، وبه كثير من الدراما والقصص المؤثرة، وقد قررنا عمل توليفة وتركيبة جديدة تجمع كبار نجوم السينما وتتقاطع قصصهم سويا في حبكة مُحكمة تمكنا خلالها من إلقاء الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية، وهذا لم يحدث في السينما منذ فيلم عمارة يعقوبيان".

"200 جنيه" بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، أحمد السعدني، صابرين، مي سليم، دينا فؤاد، محمود البزاوي، محمود حافظ، وملك قورة، تأليف أحمد عبدا لله، وإخراج محمد أمين.