حدث لم يتكرر منذ 80 عاما.. أنثى فيل في سريلانكا تلد توأما

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 03:16 مساءً - منذ 52 دقيقة

شهدت سريلانكا، الثلاثاء، حدثا لم يتكرر منذ نحو 80 عاما، حيث ولدت أنثى فيل توأما ذكرين، حسب ما أعلنت سلطات الحياة البرية في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث باسم مركز بيناوالا لرعاية الأفيال، قوله إن “أنثى الفيل سورانجي البالغة من العمر 25 عاما وضعت التوأم الذكرين في المركز الواقع بوسط البلاد”.

وأوضح المتحدث أن “والدهما هو باندو البالغ من العمر 17 عاما هو أيضا نزيل في المركز”.

وأظهرت لقطات فيديو الصغيرين يقفان بجوار أمهما ويلتهمان أوراق الشجر.

وقال خبراء الأفيال في سريلانكا إن آخر مرة وضعت فيها أنثى فيل مستأنسة توأما في البلاد كان في عام 1941.

وتأسس مركز بيناوالا، وهو واحد من أكبر مناطق الجذب السياحي في سريلانكا، عام 1975 لرعاية الأفيال البرية التي تحتاج للإنقاذ أو العلاج من الإصابات.

وهناك ما يقرب من 7500 من الأفيال البرية في سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة.