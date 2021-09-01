القبض على متهمين اثنين بعد أزمة دكتوراه محمد رمضان الفخرية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 03:16 مساءً - منذ 59 دقيقة

آخر تحديث: 1 - سبتمبر - 2021 3:19 مساءً

أعلنت مباحث الأموال العامة في مصر، القبض على اثنين من المتهمين على خلفية أزمة منح المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان الدكتوراه الفخرية للفنان المصري محمد رمضان منذ أيام.

وقال الكاتب محمد الجارحي عبر حسابه على “فيسبوك”، إن المتهمين هما أحمد يسري ممثل المركز الألماني في مصر ورئيس مهرجان هرم الإبداع، وسمير عاطف عزمي رئيس مجلس إدارة راديو ميديا لاين، مؤكدا أن النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات ووجهت لهما تهمة النصب وتزوير محررات عرفية.

وكان الفنان، محمد رمضان، أثار الجدل حول حصوله على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي خلال تكريمه في لبنان، ونشر على حسابه الرسمي في “فيسبوك” صورا له أثناء تكريمه بالمركز الثقافي الألماني في لبنان.

إلا أن الجهة المانحة شهادة الدكتوراه الفخرية، أصدرت قرارا، يوم الجمعة الماضي، بسحبها منه. وبرر المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان قراره بسبب قضية الطيار الراحل، أشرف أبو اليسر، مع محمد رمضان، التي كانت محل اهتمام وسائل الإعلام، وكذلك واقعة التقاط مطرب وممثل صهيوني صورة تذكارية مع الممثل المصري، والتي بسببها طالته اتهامات بالتطبيع مع إسرائيل.

وفي أول رد فعل له قال محمد رمضان، خلال لقائه مع “قناة الجديد” اللبنانية، إن “الناس لا تتكلّم عن الإنسان المهزوم أما الشخص الناجح فدائماً ما يكون مثيرا للجدل”، مشيرا إلى الشائعة التي طالته بخصوص شرائه تكريمه في لبنان.

وأضاف ساخرًا أنّه “ليس بحاجة لشراء هذا التكريم مبرّراً ذلك بأنه شخص ناجح والدليل الأرقام التي يحقّقها على قناته الرسمية على يوتيوب”، مشيرا إلى أن المناسبات التي يحضرها تضيف له وهو أيضا يضيف لها.