أول صورة واضحة لزوجة الوليد المقداد والجمهور يشبهها بممثلة مشهورة – شاهد

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - تداول عدد من مواقع التواصل الإجتماعي صورة قريبة لزوجة الوليد مقداد نجم طيور الجنة اليوتيوبر، حيث ظهرت ملامحها عن قريب وهذا يعتبر أمرًا نادرًا لأنها لا تنشر لها صور قريبة على صفحتها الخاصة.

وجاءت تعليقات إيجابية من قبل الروّاد والمتابعين حيث أشادوا بجمالها الطبيعي والبعيد عن عمليات التجميل إضافة إلى أنها إكتفت بوضع القليل من مستحضرات التجميل بعيدًا عن المبالغة.

زوجة الوليد مقداد هي “نور غسان مقداد” وهي حفيدة خال خالد مقداد، وتبلغ من العمر 21 عاماً وهو نفس عمر وليد مقداد وقد ولدت في العاصمة الأردنية عمان وتقيم ودرست في الكويت ويعد الوليد مقداد أحد ألمع نجوم القناة منذ طفولته، وهو الأبن الأكبر لخالد مقداد، ويمتلك شعبية كبيرة .

زوجة الوليد مقداد

وبعد انتشار صورتها أكثر ما لفت المابعين شبهها من الممثلة السورية رواد عليو حيث اعتبرها البعض بأنها نسخة عنها.

الفنانة السورية “رواد عليو”

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هذا وقد تصدر نجل خالد مقداد، مؤسس قناة طيور الجنة التريند علي محرك البحث جوجل بعد زواجه يوم الخميس الماضي ليظل الوليد مقداد حديث السوشيال ميديا فلا أحد ينسي الطفل وليد الذي طالما استمع كل بيت لاغنياته هو واشقائه

وأقيم عرس الوليد مقداد في الاردن ،حيث حرصت ألاسرة علي أن يكون حفل الزفاق محدود الحضور بسبب فيروس كورونا والتزاماً بالقرارات الحكومية حول المناسبات والحفلات والتجمعات .

لم يقتصر الاحتفال بزواج “وليد” فقط ولكن قبلها حيث قامت القناة الرسمية للعائلة التي تحمل اسم “عصومي ووليد – Assomi & Waleed” عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ببث استعدادتهم للحفل ابتداءً من شرائهم البدلات وفساتين الفرح وانتهاء بإجتماعهم الطارئ لمناقشة مجريات الحفل واختيار المعازيم.

وكان الوليد قد إحتفل بخطوبته على قريبته نور في فبراير عام 2020، بعد أن أعلن شقيقه المعتصم بالله الخبر عبر صفحته الشخصية، قائلاً: ” أخوي وحبيبي وأسطورتي خطب “. وعقب الاحتفال بالزفاف اجتاح الحفل مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة “فيسبوك“.

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