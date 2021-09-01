مهرجان البندقية السينمائي يعود مرصعا بنجوم هوليوود.. ما شروط حضوره؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينطلق مهرجان البندقية السينمائي، الأربعاء، بعودة نجوم هوليوود، الذين عزف معظمهم عن المشاركة في العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

يأتي ذلك في وقت يتطلع خلاله قطاع السينما للخروج من أزمة أحدثتها حالة الطوارئ الصحية.

ويأمل منظمو المهرجان أن تساهم الإجراءات الوقائية المشددة في نجاح فعالياته على مدى 11 يوما دون متاعب.

وتفتح دور العرض أبوابها بنصف طاقتها الاستيعابية، فضلا عن إضافة جدار لحجب البساط الأحمر عن الحشود التي تجمعت أملا في الحصول على توقيع من نجوم السينما أمام مقر المهرجان الرئيسي.

وألزم المهرجان المشاركين والحضور بحيازة بطاقة مرور صحية أو تقديم فحص سلبي يثبت الخلو من فيروس كورونا.

وقال مدير المهرجان ألبرتو باربيرا لرويترز قبيل مراسم الافتتاح: "الجميع متحمسون للعودة، لإعادة الفتح، للانطلاق من جديد، لعرض الأفلام التي ظلت على الأرفف لعام ونصف العام، بل ربما عامين".

وأضاف أن الكثير من النجوم والمشاهير يحضرون مهرجان العام الحالي، وإن لن يتسنى للمعجبين الاقتراب منهم بسبب الإجراءات الوقائية.

ويفتتح المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار المهرجان، أحد أقدم مهرجانات السينما في العالم، بعرض فيلم "باراليل مازرز" الذي تجسد فيه بينلوبي كروز دور أم عازبة تنتظر مع واحدة أخرى وضع طفليهما في المستشفى نفسه.

ومن بين الأفلام الأخرى التي تنافس على جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم "ذا باور أوف ذا دوج" لجين كامبيون ومن بطولة بيندكت كمبرباتش وكريستين دانست وفيلم "سبنسر" الذي تجسد فيه كريستين ستيوارت شخصية الأميرة ديانا.