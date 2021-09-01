نانسي عجرم ونجوى كرم وملحم زين يجتمعون في صورة.. رسالة فرح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اجتمع نجوم الغناء في لبنان، نانسي عجرم ونجوى كرم وملحم زين، في صورة تم التقاطها على الطائرة.

جاء ذلك بعد مشاركتهم في حفلات "ستارز أون بورد" أو "باخرة النجوم".



ونشرت النجمة نانسي عجرم الصورة التي ضمت أيضا، المنتج الفني يوسف حرب، عبر حسابها على تطبيق "أنستقرام "وأرفقتها بتعليق قائلة:"لقد كانت تجربة رائعة".



كما قام ملحم زين بنشر الصورة ذاتها عبر أنستقرام وكتب معلقا: "دايما جامعنا يوسف حرب.. أحلى رفقة"، فيما وصفت نجوى كرم الصورة بأنها "حاملة رسالة فرح".





وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الصورة التي ضمت 3 من أبرز نجوم الغناء في لبنان، وانهالت التعليقات التي تمدح أعمالهم وتجاربهم في حفلات "ستارز أون بورد".

يذكر أن نانسي عجرم حققت نجاحا كبيرا في حفلها الأخير بـ"ستارز أون بورد" والتي قدمت خلاله مجموعة متنوعة من أغانيها الحديثة.

كما تألقت نجوى كرم بمجموعة رائعة من أغانيها، وأصدرت فيديو كليب أغنيتها الصيفية الجديدة التي تحمل اسم"ساحر قلوب".