فيفي عبده.. فيديو قديم يثير الجدل حول أجور الراقصات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار فيديو نادر للراقصة المصرية فيفي عبده تحدثت فيه مع الإعلامية هالة سرحان عن أجور الراقصات، جدلا واسعا في مصر.

وقالت فيفي عبده إنها لم تجن الأموال بسهولة، كما يعتقد البعض بل عانت كثيرا هي وزميلاتها.

وأضافت: "الفلوس مبتجيش بسهولة لا إحنا شقيانين أوي بالقرش، ربنا يبتلي أي واحد يلوم علينا، وما يوري حد الشقا اللي أحنا شوفناه".

وتابعت فيفي عبده حديثها، بأنها تعلمت ارتداء الحذاء بسبب الزينة التي كانت تقع من البدلة وتسبب إصابات في قدمها، "في عز البرد كنا بنلبس بدلة الرقص.. وتبقى قاعدة الست لابسة الفرو ومش قادرة تسقف وإحنا بنشتغل وتعبانين".

وترى فيفي عبده أن الله يبارك لها في مالها بسبب تعبها في الحصول عليه، موضحة في اللقاء الذي تواجد فيه كل من الفنانة الراحلة تحية كاريوكا والفنانة نجوى فؤاد: "مش بيجي بسهولة فعلا.. شقينا لما ربنا يباركلنا لأننا شقينا"، وخلال نفس اللقاء نفت ما يتردد عن أن لديها أموال تقترب من الهرم، واصفة وضعها بـ"المستور".



