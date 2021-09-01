شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر يطالب الرقابة والموسيقيين بالتدخل بعد فيديو شاكوش الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر السيناريست والشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، ما فعله مطرب المهرجانات حسن شاكوش منوتوجيه السباب للمطرب رضا البحراوى في حفل بالساحل الشمالى، مطالبا الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بالتدخل هو و نقيب الموسيقيين هانى شاكر.

وكتب أيمن بهجت قمر، تغريده عبر حسابه على تويتر، قائلا:" يا خرابة يا ابن الـ ...فى حفلة عامة!!! دكتور خالد عبد الجليل، هاني شاكر ياريت تشوفوا الفيديو ده .. بجد عيب اللي حصل ده وماينفعش يعدى".



أيمن بهجت قمر

وكان مطرب المهرجانات حسن شاكوش قد علق على أزمته مع المغنى رضا البحراوى أمس بإحدى الحفلات، من خلال حسابه على موقع فيس بوك عبر فيديو بدأه بوصلة ضحك تبعها بجملة: "أنا هربان يا جماعة في شرم الشيخ، عندى حفلة هنا ادعولى".

وكانت مشادة كبيرة أثيرت الجمعة الماضية ما بين رضا البحراوى من جانب وحسن شاكوش من ناحية أخرى خلال حفلة تواجد بها الثنائى، وصلت لتدخل من حمو بيكا الذى قام بتهدئة الأزمة، حتى صعد البحراوى على المسرح وسأل عن شاكوش قائلاً: "هو فين حسن شاكوش خلوه يدعى لحمو بيكا".

وهو الأمر الذى يبدو أنه دفع شاكوش للسخرية من ذلك، عبر الفيديو الذى قال فيه أنه هارب فى إشارة لهروبه من البحرواى، مثلما بدا خلال الفيديو الذى ظهر فيه ساخراً من الواقعة.

من ناحية أخرى لا تعد تلك أولى أزمات حسن شاكوش خلال الشهر الجارى، فسبقتها أزمة أخرى تمثلت في القاء الأجهزة الأمنية القبض عليه، عقب توقيفه من قبل رجال الشرطة بسبب قيادته سيارة دون لوحات معدنية، بالمخالفة لقانون المرور، داخل منتجع فى الساحل الشمالي، وتم إحالته لنيابة العلمين ومقرها بنيابات برج العرب