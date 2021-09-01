شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور للفنانة نهال عنبر بعد خروجها من المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان كريم الحسيني، صورة له عبر حسابه على انستجرام، ظهر فيها رفقة الفنانة نهال عنبر خلال كواليس مسرحية زقاق المدق، بعد خروجها من المستشفى أمس الثلاثاء، بعد الوعكة الصحية التي مرت بها اليومين الماضيين.

كريم علق كريم الحسيني على الصورة، قائلا:"القمر بتاعنا نور المسرح وهاتشتغل النهارده عشان خاطر جمهورها .. ألف سلامة عليكى يا غالية، وتعد الصورة أول ظهور للفنانة نهال عنبر بعد الخروج من المستشفى.



نهال عنبر

وكانت الفنانة نهال عنبر أصيبت فى رأسها أثناء عرضها مسرحية "زقاق المدق" فى الإسكندرية، حيث اصطدمت فى الديكور ما أدى إلى إصابتها وتعرضها لحالة إغماء، وتم نقلها على الفور لمستشفى العلمين بمنطقة الساحل الشمالى.



نهال عنبر

وقام على الفور الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية بزيارتها، ومعه الدكتور عادل عبده مخرج مسرحية "زقاق المدق"، والفنان محسن محيى الدين، واطمأنوا عليها، وطلب منها نقيب الممثلين الحصول على راحة من العرض، ولكن رفضت الفنانة نهال عنبر وشددت على ضرورة وقوفها بجانب العرض.

يذكر أن مسرحية "زقاق المدق"، بدأ عرضها الخميس الماضى بمحافظة الإسكندرية، وهى من بطولة كل من دنيا عبد العزيز، أمل رزق، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.