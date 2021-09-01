شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم اسم الراحل أمين بكير بـ القاهرة الدولي للمونودراما فى دورته الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما والذى يرأسه الفنان أسامة رؤوف، تكريم اسم رائد المونودراما الراحل أمين بكير، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان والتى تعقد في الفترة من ١٣وحتى ١٧ سبتمبر الحالي، و تحل فيها الجمهورية التونسية ضيف شرف المهرجان .

ويأتى تكريم أمين بكير لمسيرته الطويلة من العطاء كرائد من رواد المونودراما في مصر والعالم العربي .

ولد الفنان القدير أمين بكير في الثامن من مارس عام 1937، وهو كاتب وناقد ومخرج مسرحي، أحد أهم كتاب مسرح المونودراما في مصر والوطن العربي، أستاذ مادة الحرفية المسرحي.

من أهم الأعمال وأبرزها بهلول العظيم وكانت تأليفه وإخراجه، أقام العديد من الورش المسرحية المتخصصة، عضو اتحاد الكتاب، عضو نادي القصة عضو دار الأدباء، محاضر مركزي بالثقافة الجماهيرية.

كما كتب العديد من المسرحيات والروايات التاريخية في سلسلة تاريخ المصريين إصدارات دار الهلال، الفكر والخيال في أدب الاطفال كتاب يرصد ويحلل التوجه بأدب الاطفال إلى أعلى درجات التميز السيكولوجي والأدائي، له ما يزيد على 40 نصا مسرحيا ما بين مطبوع وممثل سواء في مسارح الدولة أو مسرح الثقافة الجماهيرية، عضو نقابة المهن التمثيلية –مقرر شعبة الإدارة المسرحية، ومخرج ومدير لخشبة المسرح القومي.

الجدير بالذكر أن الدورة الرابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي المونودراما والذى يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة دكتوره إيناس عبد الدايم ويرأسه الفنان أسامة رؤوف ، تكرم اسم المخرجة التونسية الراحلة رجاء بن عمار وتحل تونس ضيف شرف المهرجان.