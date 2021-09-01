شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة فى رسالتها لـ محمود سعد:" من أجمل الناس اللى تقابلوهم فى الحياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة حلا شيحة، على توجيه رسالة شكر للإعلامى محمود سعد عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، حيث كتبت قائلة:" من أجمل الناس اللى تقابلوهم في الحياة ".



حلا شيحة

وتبرأت الفنانة حلا شيحة من صورة انتشرت لها دون حجاب وتم تداولها على موقع "فيس بوك" موضحة أن تلك الصفحة التي روجت للصورة ليست لها وتواصلت مع إدارة فيس بوك لإغلاقها.

وحققت الفنانة حلا شيحة منذ طلتها الأولى نجومية كبيرة وأصبحت ضمن نجمات الصف الأول، ورغم هذا النجاح الكبير إلا أنها عاشت حياة متشتتة في ارتداء الحجاب وخلعه عدة مرات واعتزال الفن والعودة مرة أخرى، وكان سببًا في خلق أزمات في حياتها الفنية والشخصية والتي كانت آخرها مع النجم تامر حسني بسبب طرح كليب "بحبك" والذى عرض ضمن أحادث فيلم "مش أنا".

ومنذ 10 أيام كتبت حلا، رسالة لوالدتها قائلة: "أمي المُثمرة حبيبتي ست الكل كل زرعة وكل شجرة وكل وردة زرعتها بإديها الطيبة طول عمرك يا أمى جميلة وبتحلي كل حاجة بروحك المرحة وصبرك وجدعنتك وحبك لينا وحبك للزرع والطبيعة انتي اللي علمتينا نقول دايماً سبحان الله وفعلاً سبحان الله الله علي جمال الكون بعنيكي يا أمي".

وتابعت: "حبيبتي ربنا يخليكي لينا رغم ظروف كتيرة صعبة عدت عليكي شفتك ست قوية زرعت جوايا أمل وأنا لو فيا حاجة حلوة فهي منك يا حلوة بحبك أوى".