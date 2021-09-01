شكرا لقرائتكم خبر عن "يخلق من الشبه 40".. ذا روك يعد شبيهه بلقاء ومشروب خاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرا ما نسمع هذا المثل الشهير "يخلق من الشبه 40"، فنرى أشباه لنا ولأقاربنا، وربما تجد شبيها لك في بلد آخر غير التي تتواجد فيه ولا هو قريب لك تماما، مثلما الذى حصل مع النجم الكبير دوين جونسون، الشهير بـ ذا روك.

تفاجأ ذا روك بتداول حسابات عبر موقع التواصل الإجتماعى، صورة لشخص شبيه له تماما، قد يعجز البعض عن إيجاد فرق بينهم، وأعاد ذا روك نشر صورة الشخص عبر حسابه الموثق على تويتر، وعلق عليها يستعجب مدى التشابه بينهما، مع وعد بتناول المشروبات معا.



ذا روك

وللتوضيح أكثر يتواجد ذا روك على يمين الصورة، بلا قميص مع وشم على الكتف، بينما الشخص الآخر فى زى ضابط ويتواجد على يسار الصورة.



ذا روك وشبيه له

وفى سياق اخر، ظهر النجم الكبير ذا روك، مؤخرا فى مقطع فيديو جديد عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليواصل الكشف عن جانبه الإنسانى الذى يشاركه مع متابعيه من حين لآخر لدعم شخص ما فى حاجة للمساندة، وهو ما ظهر خلال الفيديو الأخير من دعمه للطفلة "لونا".

وبدأت القصة برسالة غزل من الطفلة "لونا" محاربة السرطان الشهيرة، عن طريق تصوير مقطع فيديو لها وهى تتحدث عن حبها للنجم الكبير عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وسرعان ما وصل الفيديو إلى ذا روك، الذى قرر مشاركته فى بوست عبر حسابه وتصوير فيديو آخر يعلن فيه عن مساندته الدائمة لها.

وكتب ذا روك على البوست الذى نشره وحظي على تفاعل الآلاف، "لونا، يشرفنى أنكى معجبة كبيرة بى، والآن أنا من أكبر المعجبين بك أيضاً، أتمنى أن تشعري بالحب والدعم من العالم، لأنك تواصلين القتال ودائماً قوية، أنتى تلهمينا جميعاً".

لونا بيرون هى طفلة تشتهر بمحاربتها لمرض "ساركوما إوينغ" سرطان العظام النادر، وتحولت خلال الفترة الأخيرة لعارضة أزياء بحسب تعريفها لنفسها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام الذى يضم نحو 18 ألف متابع.