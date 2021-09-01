شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يفتح باب المشاركة فى الدورة الـ 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (ASFF ) عن فتح باب التقدم للمشاركة في دورته الثامنة المقرر إقامتها في الفترة من 26 ينايروحتى 2 فبراير 2022.

ومن المقرر أن يستقبل المهرجان الأفلام في الفترة من اليوم 1 سبتمبر الجارى وحتى 20 أكتوبر المقبل، وذلك بعدما قرر المهرجان التوجه إلى الدولية.

المهرجان المتخصص بالأفلام القصيرة يشهد سنويا حضورا جماهيريا كبيرا، منطلقا من كونه نقطة إلتقاء لمختلف المواهب العربية لتبادل الثقافة السينمائية بين محبي الأفلام وصناعها.

وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.