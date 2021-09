شكرا لقرائتكم خبر عن DC تنظم عرضًا افتراضيًا لعشاقها بحضور أبطالها الخارقين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن تنظيم شركة DC لحدث افتراضي في أكتوبر المقبل، لعشاق كتبها المصورة بحضور عدد من ابطالها الخارقين في أعمالها السينمائية الشهيرة، وهوما يسمي عرض DC FanDome 2021.

ووفقاً لتقريرنشرته صحيفة فاريتي، فإن الحدث الافتراضي المنتظر سيكون يوم 16 أكتوبر المقبل، وسيجمع الحدث المجاني عدد من النجوم والمبدعين في عالم DC، الذين شاركوا في الأفلام والمسلسلات والألعاب والقصص المصورة.

ومن المقرر يجمع الحدث الافتراضي لهذا العام لقطات من مجموعة من أفلام DC التي أنتجتها شركة Warner Bros، بالإضافة إلى مقطع دعائي جديد لفيلم The Batman بطولة روبرت باتينسون، وبعض من كواليس جيسون موموا في فيلم "Aquaman and the Lost Kingdom"، وبعض المقاطع من Shazam، ولقطات من "Black Adam" وفيلم "The Flash".

وكان قد أعلن النجم العالمي دواين جونسون عن إطلاق فيلم Black Adam في 29 يوليو 2022، حيث كشف جونسون عن التاريخ في إعلان قصير، ويظهر جونسون وهو يقول، "التسلسل الهرمي للسلطة في عالم DC على وشك التغيير"، كما نشر جونسون أيضا التاريخ على Instagram، إلى جانب مقطع فيديو للتعليق الصوتي له في تايمز سكوير.