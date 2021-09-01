سينتيا خليفة تشارك في "8 أيام" و"بيمبو" و"دليلك الذكي للطلاق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشارك الفنانة سينتيا خليفة، في بطولة مسلسل "8 أيام"، الذي تعاقدت عليه مع شركة فالكون فيلمز، وقامت بتصويره في لبنان، مع الفنان مكسيم خليل.

المسلسل مؤلف من 8 حلقات وتدور أحداثه حول مجموعة من الجرائم البوليسية ويحتوي على العديد من مشاهد الأكشن، وتؤدي سينتيا دور جديد وهو "ضابط شرطة"، والمسلسل من كتابة وإخراج التونسي مجدي سميري وسيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

سينتيا عادت إلى مصر لاستكمال دورها في مسلسل "دليلك الذكي للطلاق" بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم الفن، من أبرزهم الفنانة إنجي المقدم، هيدي كرم، عمر الشناوي، انجي أبو زيد، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، وهو مقتبس من المسلسل الأمريكي الشهير Girlfriends Guide to Divorce.

من ناحية أخرى، تواصل سينتيا تصوير مشاهدها في مسلسل "بيمبو"، يتكون من 15 حلقة، إخراج عمرو سلامة، بطولة رزان مغربي، هدي المفتي، أحمد مالك، وويجز ومن المتوقع عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

وقالت الفنانة سينتيا في بيان صحفي إنها تبحث عن التنوع في خوض الكثير من الأدوار الفنية المختلفة منها الكوميدي، الأكشن، الدراما، والأدوار الغنائية لأنها تعشق التغيير دائماً، وأعربت عن سعادتها الكبيرة لخوضها العديد من الأعمال الفنية الناجحة بالإضافة إلى تطلعها للمشاركة مع ألمع وأبرز نجوم الفن في مصر ولبنان في أعمال فنية جديدة.

خاضت سينتيا خليفة السباق الرمضاني 2021 بدور "مايا" في مسلسل "ضد الكسر" ودور "نادين" في مسلسل "حرب أهلية".