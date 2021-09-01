نيكول سابا بديلة محمد رمضان في حفل الساحل غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت الشركة المنظمة للحفلات التي تقام في شاطئ كريستال بالاس في العلمين، عن تقديم الفنانة اللبنانية نيكول سابا، بمشاركة مطربي المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال، والمطرب أحمد سعد، الحفل المقام غدا الخميس، وذلك بعد إلغاء الحفل الذي كان من المقرر أن يقيمه الفنان محمد رمضان في الموعد والمكان نفسه.

الشركة المنظمة التي تقيم الحفل وضعت شرطا وحيدا لحضور الحفل، وهو ارتداء ملابس أسود وأحمر، وتم تحديد أسعارالتذاكر، وهي 750 وقوفا، و1000 للفرد على طاولة خاصة تضم 6 أفراد، و2500 جنيه للفرد على طاولات الـ vip، والتي تضم على الأقل 10 أفراد".

الفنانة نيكول سابا تقدم الحفل، بمشاركة الثلاثي حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال، والمطرب أحمد سعد، والراقصات جوهرة، وأوكسانا، وبدرة.

الفنان محمد رمضان نشر مؤخرا مقطع فيديو عبر صفحته في موقع فيس بوك، وأعلن خلاله عن إلغاء حفله الذي كان من المقرر إقامته غدا في شاطئ كريستال بالاس، لدواعي أمنية بسبب سعة المكان التي لا تتسع إلا لـ 3000 فرد، ولا تسمح باستقبال العدد المتوقع حضوره من جمهوره.