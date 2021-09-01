مهرجان الجونة السينمائي يكشف عن بوستر دورته الخامسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يحتفل مهرجان الجونة السينمائي في أكتوبر المُقبل بمرور خمسة أعوام على انطلاقه، وبدوره في تعزيز التواصل بين الثقافة وصناعة الأفلام. وكشف اليوم عن بوستر الدورة الجديدة.

وعن البوستر جاء في البيان الصادر عن المهرجان "الاختيارات البصرية توضح تلك العلاقة بين المكان والسينما بواسطة إظهار المبادئ الرئيسية التي يتمحور حولها مهرجان الجونة السينمائي، بموقعه الآخاذ على شواطئ البحر الأحمر في مدينة الجونة، وبالطبع، سحر السينما".

وأضاف البيان "على مدار خمس سنوات، واصل مهرجان الجونة السينمائي تمهيد الطريق لكل صناع الأفلام الشغوفين بصناعة السينما، والمواهب الشابة الواعدة ومحبي السينما لمشاركة المهرجان ثقافته المتمثلة في تحويل الأحلام والرؤى الفريدة إلى واقع ملموس".

جدير بالذكر أن الدورة الخامسة تُقام فعالياتها في الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر، ويشهد تكريم الفنان أحمد السقا، ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي عن مسيرته الفنية.