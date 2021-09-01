محمد محيي يطرح أحدث أغانيه "ورقة وقلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرح المطرب محمد محيي، فيديو كليب أغنيته الجديدة، والتي تحمل عنوان "ورقة وقلم"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وأغنية "ورقة وقلم"، من كلمات إيهاب عبده، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع رفيق عاكف، وإخراج كامبا، وهى من إنتاج ميوزيك ريكوردز، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".

يذكر أن محمد محيى كان قد طرح من قبل ست أغنيات هي "سهرانين" كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي، و"فوضت أمري" كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، توزيع محمد العشى، و"قلت أخونه" كلمات نور حمدي، وألحان كريم حمدي، توزيع فهد، و"قضية" كلمات رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، توزيع فهد و"بعدنا" من كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد رحيم و"انت في دمي" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع فهد.