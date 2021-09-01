فن ومشاهير

والد سعد لمجرد يطرح "ضيعتي وقتي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرح البشير عبدو والد المطرب المغربي سعد لمجرد أحدث أغانيه "ضيعتي وقتي"، أمس الثلاثاء.

وروج سعد لمجرد لأغنية والده، إذ نشر بوستر الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق لمجرد على الصورة :" إليكم أعزائي جديد والدي الفنان البشير عبدو . ضيعتي وقتي اغنية من كلمات الحان وتوزيع الاستاذ جلال الحمداوي إخراج الأستاذ رشيد الوالي".

جدير بالذكر أن أخر أعمال سعد لمجرد، أغنيته "السهرة صباحي" التي تجمعه بالنجم التونسي صابر الرباعي والموزع الموسيقي ريدوان، وتم طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" في 10 يوليو الماضي، وحققت حتى الآن نحو 9.5 مليون مشاهدة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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