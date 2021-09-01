والد سعد لمجرد يطرح "ضيعتي وقتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرح البشير عبدو والد المطرب المغربي سعد لمجرد أحدث أغانيه "ضيعتي وقتي"، أمس الثلاثاء.

وروج سعد لمجرد لأغنية والده، إذ نشر بوستر الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق لمجرد على الصورة :" إليكم أعزائي جديد والدي الفنان البشير عبدو . ضيعتي وقتي اغنية من كلمات الحان وتوزيع الاستاذ جلال الحمداوي إخراج الأستاذ رشيد الوالي".

جدير بالذكر أن أخر أعمال سعد لمجرد، أغنيته "السهرة صباحي" التي تجمعه بالنجم التونسي صابر الرباعي والموزع الموسيقي ريدوان، وتم طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" في 10 يوليو الماضي، وحققت حتى الآن نحو 9.5 مليون مشاهدة.