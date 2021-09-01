سمية الخشاب تثير الجدل حول “رخصة الإنجاب”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

حالة من الجدل أثارتها الفنانة المصرية، سمية الخشاب، على مواقع التواصل الاجتماعي، بطلب غريب حول إنجاب الأطفال.

وطالبت الفنانة سمية الخشاب، في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر”، أن تخصص رخصة للأزواج بشأن الإنجاب وفي حالة رسوب أحدهم يخضع لدورات تدريبية واختبارات. وقالت: “أنا بطالب برخصة وامتحان للإنجاب، يعني قبل ما الأزواج يخلِّفوا يروحوا يطلعوا الرخصة دي فيتعملهم اختبار هل هما مؤهلين يربّوا أو لا؟ هل هما mentally stable؟ (مستقرون عقلياً) هل هيطلعوا نشء كويس للمجتمع؟”.

وأضافت في تغريدتها: “اللي يسقط فالامتحان يعملوله therapy (تأهيل نفسي) وياخد كورس تدريب لحد ما ينجح عشان ميظلموش الأطفال معاهم”.

وأثارت سمية الخشاب الجدل الأسبوع الماضي بعد أن نشرت صورة غامضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عقب إعلان طليقها الفنان أحمد سعد عقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني، مساء السبت الماضي، في حفل بسيط بحضور الأهل والأصدقاء المقربين.

من جانبه، هدد نقيب المهن التمثيلية في مصر، الفنان أشرف زكي، بشطب الفنانة سمية الخشاب والفنان أحمد سعد من النقابة بسبب ما نشروه من صور توحي بإيحاءات.

وعبّر أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج “حضرة المواطن” الذي يعرض عبر قناة “الحدث اليوم”، عن حزنه الشديد ومروره بحالة اكتئاب نظرا لما يحدث بين الفنانين، قائلا: “إن أي تراشق من فنان ضد آخر سواء بالكلام أو الإيحاءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيتم اتخاذ إجراء ضده وتحويله للتحقيق وشطبه من النقابة في حال ثبتت إدانته”.

فيما قالت سمية الخشاب، عبر حسابها على “تويتر”: “لم يتم التحقيق معي من قبل النقابة، برجاء من السادة الإعلاميين والصحفيين والمواقع الالكترونية توخي الدقه والحذر من الأخبار المفبركة والأكاذيب التي يصدرها حزب أعداء النجاح واللجان الإلكترونية الممنهجة”. ووجهت الشكر، إلى نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وقالت: “كل الشكر والتقدير لنقيبنا المحترم د. اشرف زكي”.