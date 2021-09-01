نجوم الفن المصري يحضرون العرض الخاص لفيلم "ماكو"

محمد الفلاح - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

شهد العرض الخاص لفيلم "ماكو" حضور أبطال الفيلم المصري الذي بدأ طرحه في دور العرض السينمائي، الأربعاء، الأول من سبتمبر 2021.



وأقيم العرض الخاص لفيلم "ماكو"، مساء الثلاثاء، بإحدى دور السينما بالتجمع الخامس بالقاهرة، بحضور عدد من نجوم الفن.

وحرص على حضور العرض مجموعة من الفنانين كناهد السباعي وبسمة ومحمد مهران ونيكولا معوض وعمرو وهبة وسارة الشامي وفريال يوسف وأحمد علاء، وغيرهم من النجوم الذين حضروا للتهنئة.

وكانت قد أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "ماكو" عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، عن موعد طرح فيلم "ماكو" في السينما، الأربعاء 1 سبتمبر 2021.

يشارك في بطولة فيلم “ماكو” كل من بسمة، والممثل التركي مراد يلدريم، وناهد السباعي، وسارة الشامي، وعمرو وهبة، ونيكولا معوض، ومحمد مهران، تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

وصفت بسمة تجربتها في فيلم ماكو، قائلة: “مغامرة، وتجرية مختلفة بالنسبة لي.. هناك مشاهد تم تصويرها تحت الماء وهذا كان شيقا بالنسبة لي”.

جدير بالذكر أنه تم تأجيل عرض فيلم “ماكو” حوالي عامين، وتدور أحداثه حول مأساة حقيقية خاصة بالعبارة “سالم إكسبريس”، وقيام 8 أشخاص برحلة غطس في أعماق البحر الأحمر ولم يعودوا جميعا إلى البر.