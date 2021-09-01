شكرا لقرائتكم خبر عن محامى بريتنى سبيرز يتهم والدها بـ"الابتزاز" لسعيه لتقاضى 2 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية إن محامي المغنية الأمريكية بريتني سبيرز اتهم والدها في دعوى قضائية بمحاولة الحصول على حوالي مليوني دولار من المدفوعات قبل التنحي من الوصاية والتي تمنحه الحق في السيطرة على حياتها وأموالها ، وهي خطوة تشبه الابتزاز.

وجادلت الوثيقة التي قدمها المحامي ماثيو روزنجارت يوم الثلاثاء بأن المحاسبة المجدولة القادمة للوصاية ، والتي يقول جيمي سبيرز إنه يريد إكمالها قبل أن يتنحى ، ستعني مدفوعات كبيرة له.

وتقول الدعوى: "لن يتم ابتزاز بريتني سبيرز. محاولة السيد سبيرز الصارخة لمقايضة تعليق وإزالة الوصاية مقابل ما يقرب من مليوني دولار من المدفوعات ، بالإضافة إلى الملايين التي جنيها سبيرز وشركاؤه بالفعل من ممتلكات سبيرز ، ليست شيئا جديدا."

ولم يرد ممثل عن جيمي سبيرز على الفور على طلب للتعليق، على الرغم من أن سبيرز نفى في السابق ارتكاب أي مخالفات ودافع عن طريقة تعامله مع الشئون المالية لابنته.

وأوضحت الوكالة أن الدعوى القضائية تكملة لعريضة تقدم بها روزنجارت في يوليو نيابة عن بريتني سبيرز من أجل تعليق وصاية جيمي سبيرز ، والتي ستتم مناقشتها في جلسة 29 سبتمبر.

في رده ، كشف جيمي سبيرز أنه كان يخطط بالفعل للتنحي عن الوصاية على ابنته ، والتي كان يسيطر عليها جزئيًا على الأقل منذ بدايتها في عام 2008.

لكن جيمي سبيرز لم يقدم أي جدول زمني لرحيله ، قائلا إن ذلك لن يأتي إلا بعد حل العديد من القضايا العالقة ، بما في ذلك المحاسبة التالية.

وقال جيمي سبيرز إنه سيقاوم أي محاولة لإجباره على التنازل عن الوصاية ، وأنه لا توجد أسباب للقيام بذلك ، وأنه دائمًا ما كان يتصرف فقط لمصلحة ابنته.

وجاء في الدعوى أن "السؤال الوحيد المطروح على المحكمة - والذي ضاع للأسف منذ سنوات - هو ما إذا كان تعليق سبيرز الفوري وعزله في مصلحة بريتني سبيرز" ، مضيفًا لاحقًا أن "الإجابة القاطعة هي نعم. "