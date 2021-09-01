شكرا لقرائتكم خبر عن "أنت إيه" و "فى حاجات".. أغاني مفضلة لـ بيلي إيليش قبل الديو مع نانسي عجرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتداول عشاق النجمة اللبنانية نانسي عجرم، مقطع صوتي منسوب للنجمة العالمية بيلي إيليش، وهي تتحدث عن حبها للموسيقي العربية ولأغاني نانسي بشكل خاص، حيث أثنت في التسجيل الصوتي على بعض أغاني عجرم وهي "انت ايه وفى حاجات".

يأتي تداول هذا التسجيل الصوتي بعد انتشار أخبار تؤكد اقتراب ديو يجمع بين النجمة اللبنانية نانسي عجرم، والنجمة العالمية بيلي إيليش خلال الفترة القادمة، وهو ما ينقل عجرم لمرحلة متطورة في مزج الموسيقي العربية بموسيقي البوب العالمية بمشاركتها للنجمة الحائزة على جوائز جرامي.



بيلي إيليش

وقالت عجرم خلال لقائها في راديو انيرجى، أنها بدأت التحضير لألبومها الأخير منذ 4 سنوات وكانت أول أغنية اختارتها أغنية "سلامات"، التي حققت نجاحاً كبيراً في الوطن العربي مشيرة إلى أنها ترى أن ألبوم "نانسى 10" هو انطلاقة جديدة خاصة أن أي ألبوم تقدمه للجمهورهو انطلاقة جديدة ومرحلة مختلفة تعيشها.

وأكدت عجرم أنها لم تفكر في إعادة توزيع أي أغنية من الأغانى التي قدمتها سابقاً موضحة أن العمر مراحل وكل مرحلة لها وقتها وطريقة التعبير عنها، كل الأغاني مفضلة بالنسبة لها وكل أغنية لها المود والوقت الخاص بها".

وكشفت نانسى إنها بدأت التحضير والتفكير في ألبومها الأخير وقالت: "اشعر بالراحة حين أفكر في ألبوم أو في أغنية جديدة فهذا الأمر هو أقرب الأمور لقلبى، مضيفة "أكثر أغنية من أغنياتي التي دائماً ما تفكرني بالحب هي "عم بتعلق فيك" و "العيون السود"، وأكتر أغنية تذكرني دائماً بالطفولة أغنية نقيلي أحلى زهرة"و"أغنية مشكلتك الوحيدة كانت أسرع الأغاني التي اشتغلت عليها".

وتحدثت نانسى عجرم عن فكرة تقديم أغاني لتترات المسلسلات، وقالت: "يقع اختياري على أغاني التترات التي أقدمها على أساس الأغنية بغض النظر عن أبطال العملو لكن أهم شيء هو أن أشعر بكلمات ولحن الأغنية".، أما عن فكرة تقديمها ديو غنائي قالت: "فكرة الديو هي فكرة تأتي بمفردها، وخلال الفترة الماضية تم طرح أفكار مختلفة لديو مع نجوم آخرين ولكن لم يتم الاستقرار على شيء ما، دائماً كنت أحلم بتقديم ديو غنائي مع الراحل مايكل جاكسون".