شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الجونة السينمائي يكشف عن بوستر دورته الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان الجونة السينمائي عن بوستر الدورة الخامسة من عمر المهرجان، وذلك بالتزامن مع بدء تلقى طلبات التقديم لمشاريع الأفلام الوثائقية والروائية القصيرة فى مرحلة التطوير والأفلام القصيرة في مرحلة ما بعد الإنتاج، لجائزة خالد بشارة لصناع السينما المصرية المستقلة، للمشاريع الروائية والوثائقية القصيرة قيد التطوير، وكذلك الأفلام القصيرة في مرحلة ما بعد الإنتاج، لصناع الأفلام المصريين، المؤهلة للحصول على هذه الجائزة، مع تفضيل أصحاب المشاريع المقيمين فى مصر، حيث يجب ألا تتعدى مدة الفيلم 30 دقيقة، وأن يكون الفيلم الأول أو الثاني للمخرج.



بوستر مهرجان الجونة

الجائزة تأتي تكريمًا لصناع السينما المصرية المستقلة أو تهدف إلى استكمال مسيرة الراحل خالد بشارة، المتمثلة في دعم والاعتراف بالمواهب الصاعدة، وتوفر الجائزة لصناع الأفلام المصريين الصاعدين منصة وفرصة لإظهار مواهبهم السينمائية وجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دولار أمريكي.

وأطلق المهندس سميح ساويرس خلال الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الجائزة تكريمًا للراحل خالد بشارة، الذي اشتهر بروح الابتكار والإبداع،وتقام الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021، بينما ستقام فعاليات منصة الجونة السينمائية في الفترة من 16-21 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة.