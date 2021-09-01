خالد الصاوي: “200 جنيه” تجربة مهمة في مشواري.. ويحمل معاني اجتماعية كثيرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدث الفنان المصري، خالد الصاوي، عن مشاركته في فيلم “200 جنيه”، الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية إسعاد يونس.

وقال الصاوي، في تصريحات صحفية: “تدور أحداث فيلم 200 جنيه حول ورقة الـ200 جنيه وتاريخها، وكيف تتحرك من يد إلى أخرى، وكل نقلة في الأحداث بقصة، وكل قصة تحمل معاني اجتماعية كثيرة”.

وأضاف: “لا توجد أي صعوبة في جمع أكثر من نجم في عمل واحد، وذلك يعود للمنتج الملتزم الذي يجعل كل نجم يرغب في المشاركة”.

وتابع: “وافقت عليه لأنه مكتوب بشكل جيد وفكرته براقة، ويطرح حكايات اجتماعية مختلفة، فمن المهم أن يكون لدينا هم اجتماعي نعرف من خلاله طبقات المجتمع بتمر بإيه، وكل ذلك يقدمه الفيلم ولكن بشكل جديد لا يجعل المشاهد ينفر منه”.

وأكد: “لم تواجهني أي صعوبات خلال تصويره، فالتصوير تم بسلاسة والتزام هائل من الجميع، وأنا أعتبره عملاً مهماً في مشواري الفني”.