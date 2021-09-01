داوود حسين يكشف عن تسجيل حلقة عن فيلم “عندليب الدقي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان داوود حسين صورة له مع فريق عمل فيلم عندليب الدقي وعلق عليها قائلاً: (لقطة سيلفي جميلة وفاخرة تجمع من اليمين حبيبي الجميل حسن الديب.. النجم علاء مرسي.. المؤلف والشاعر أيمن بهجت قمر.. والفنان الجميل علاء عمرو والنجم القادم أيمن بهجت قمر.. في الخلف الصحفي الأستاذ عبد الحميد العش.. المناسبة تسجيل حلقة عن فيلم عندليب الدقي.. التفاصيل لاحقا.. الله يوفق الجميع ويوفقنا.. الحمدالله دائماً وأبداً).

ولم يتحدث عن تفاصيل تسجيل حلقة فيلم “عندليب الدقي” أو ما سوف تحتوي عليه، لكنه وعد بتفاصيل لاحقة سيعلن عنها.

يذكر أن الفنان داوود حسين شارك في أعمال مصرية قليلة بين الدراما والسينما، لكنها لا تزال عالقة في أذهان المشاهد الخليجي والمصري لحسِّه الكوميدي المميز، والعمل الأشهر له كان فيلم “عندليب الدقي”، في دور خان كابور، والذي كان بوابة عبوره إلى قلوب الجمهور المصري، مع الفنان المصري الكوميدي محمد هنيدي.

والفيلم كان يحكي قصة توأم أحدهما مصري والآخر خليجي، ويسعى أحد الأخوين لتحقيق حلمه والوصول للشهرة حيث يتمنى أن يصبح مطرباً شهيراً، ويحدث له العديد من المواقف الكوميدية والصعبة في الوقت نفسه، خاصة حينما يسافر للقاء شقيقه في إحدى دول الخليج، ولكن الأخ لا يصدقه في البداية لأن الأم كانت قد تزوجت من رجل خليجي وعندما ولدت التوأم أخذ الزوج الطفل الأول وذهب للخليج وترك الثاني في مصر، ولم يخبر الأب الطفل الذي أخذه عن حقيقة أمه وأخيه، وكذلك الأم لم تخبر طفلها حتى اللحظة الأخيرة قبل موتها.. وتتوالى الأحداث.

كما شارك داوود حسين في فيلم مصري آخر هو “على جنب يا أسطى” مع الفنان أشرف عبد الباقي، وفي الدراما شارك داوود حسين كضيف شرف في مسلسل “9 شارع جامعة الدول” مع الفنان الراحل خالد صالح، وجسد فيه دور تاجر خليجي يتعرف إلى مهندس ميكانيكا يملك شركة ملاحة بحرية، وهو مسلسل كوميدي اجتماعي يحمل طابعاً سياسياً قومياً.