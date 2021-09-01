بعد Avengers.. سكارليت جوهانسون وكريس إيفانس في فيلم رومانسي جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت استديوهات Apple عن عمل جديد سيجمع نجميّ هوليوود وبطليّ فيلم Avengers “كريس إيفانز” و”سكارليت جوهانسون”، حيث سيلعبان دور البطولة في فيلم المغامرات الرومانسي القادم Ghosted.

وفي حين أن التفاصيل المحيطة بمخطط الفيلم لم تُكشف بعد، إلا أن موقع Hollywood Reporter كشف أن المشروع من إنتاج شركة Skydance ويقوم بكتابة السيناريو “ديدبول ريت ريز” و”بول ورنيك” ومن إخراج “رابسودي ديكستر”.

عمل “كريس” و”سكارليت” سابقًا مع بعضهما البعض في جميع أفلام Avengers الأربعة، بالإضافة إلى Captain America: Winter Soldier وCaptain America: Civil War. قبل ذلك، لعب الثنائي دور البطولة في فيلمين إضافيين معًا – The Perfect Score لعام 2004 و The Nanny Diaries لعام 2007.

ويُعد هذا العمل الجديد هو الأحدث لـ”جوهانسون” بعد إصدار Black Widow في وقت سابق من هذا الصيف، والذي اختُتم العمل به برفع دعوى قضائية من “جوهانسون” ضد شركة ديزني بشأن المكافآت التي كان من المتوقع أن تحصل عليها من الفيلم، حيث قامت الشركة ببث الفيلم على المنصات الرقمية في نفس وقت طرحه في السينما.

في غضون ذلك ، يمكن رؤية “إيفانز” بعد ذلك في فيلم The Gray Man من Netflix، جنبًا إلى جنب مع Ana de Armas و Ryan Gosling.