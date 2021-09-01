ليلى علوي: أُفضل البطولات الجماعية.. وشاركت في “200 جنيه” لهذا السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة المصرية، ليلى علوي، في فيلم “200 جنيه”، الذي يقوم ببطولته عدد من النجوم المصريين، أبرزهم إسعاد يونس.

وتحدثت ليلى علوي، في تصريحات صحفية، عن مشاركتها في الفيلم، قائلة: “سيناريو فيلم 200 جنيه مكتوب بشكل ممتاز، وفكرته مختلفة وجديدة على الصناعة المصرية، وأنا أشجع هذه النوعية من الأعمال الفنية”.

وأضافت: “الفيلم نال قبولي منذ أن قرأت أول ورقة في السيناريو، وفي الحقيقة أنا وافقت عليه بهدف دعم السينما المصرية”.

وأشارت: “كواليس العمل كانت جيدة والتنسيق بين الاوردر والممثلين كان ملتزم، وكلنا كنا ملتزمين جداً في التصوير، لذلك تم الانتهاء من تصويره خلال وقت قصير جداً”.

وتابعت: “أنا أفضل البطولات الجماعية، وأتمنى تقديم أعمال فنية كثيرة بهذا الشكل”.

واختتمت حديثها، قائلة: “أرى أن صاحبة السعادة إسعاد يونس لم تغب عن التمثيل فترة طويلة، فهي دائماً حاضرة بأعمالها المتميزة التي تعرض على الشاشة”.