فن ومشاهير

ليلى علوي: أُفضل البطولات الجماعية.. وشاركت في “200 جنيه” لهذا السبب

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة المصرية، ليلى علوي، في فيلم “200 جنيه”، الذي يقوم ببطولته عدد من النجوم المصريين، أبرزهم إسعاد يونس.

وتحدثت ليلى علوي، في تصريحات صحفية، عن مشاركتها في الفيلم، قائلة: “سيناريو فيلم 200 جنيه مكتوب بشكل ممتاز، وفكرته مختلفة وجديدة على الصناعة المصرية، وأنا أشجع هذه النوعية من الأعمال الفنية”.

وأضافت: “الفيلم نال قبولي منذ أن قرأت أول ورقة في السيناريو، وفي الحقيقة أنا وافقت عليه بهدف دعم السينما المصرية”.

وأشارت: “كواليس العمل كانت جيدة والتنسيق بين الاوردر والممثلين كان ملتزم، وكلنا كنا ملتزمين جداً في التصوير، لذلك تم الانتهاء من تصويره خلال وقت قصير جداً”. 

وتابعت: “أنا أفضل البطولات الجماعية، وأتمنى تقديم أعمال فنية كثيرة بهذا الشكل”. 

واختتمت حديثها، قائلة: “أرى أن صاحبة السعادة إسعاد يونس لم تغب عن التمثيل فترة طويلة، فهي دائماً حاضرة بأعمالها المتميزة التي تعرض على الشاشة”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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