أحمد زاهر “مظلوم” في برومو مسلسل “ورا كل باب”.. وهكذا علق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الفنان المصري، أحمد زاهر، متابعيه عبر حسابه في “إنستغرام”، البرومو الخاص بالحكاية التي يجسدها ضمن مسلسل “ورا كل باب”، المقرر أن ينطلق عرضه في 4 سبتمبر الجاري، وسط تفاعل واسع من جانب الجمهور.

وحصد برومو المسلسل 180 ألف مشاهدة في ساعات قليلة، إثر انبهار المتابعين بالشخصية التي يجسدها أحمد زاهر، إذ ظهر في ثوب “المظلوم”، الذي يدافع عن حقه إزاء ما يتم اتهامه به، بأنه شخص لديه “ابن غير شرعي”.

ويعمل أحمد زاهر (يحيى أبو المجد) في المسلسل مقدم أحد برامج “التوك شو” الشهيرة والتي تجعل منه نجماً، لكن ما يتم اتهامه به يجعله يواصل حياته “هارباً”، وسط حيرة بين المواجهة واستمرار الهروب.

ووفق البرومو، حاول أحمد زاهر الدفاع عن نفسه في البداية، غير أن الطوفان كان أسرع منه، ليبتعد عن الأضواء قليلاً وسط مساندة من جانب هنادي مهنا، بطلة الحدوتة أمامه في المسلسل، والتي تطالبه بتوثيق مقطع فيديو يشرح فيه الحقيقة للجمهور.

ويبدو أن أحمد زاهر سيستطيع إثبات براءته مما تم توجيهه له من اتهام، إذ يظهر في المقطع وهو يوقع عقود تقديم برنامج، ما يشير إلى انتهاء أزمته والعودة أقوى مما كان، لكن بعد معاناة كبيرة.

وعلق أحمد زاهر على البرومو، قائلاً: “يحيى أبو المجد.. البرومو الرسمي لحدوتة (كدبة كبيرة) من مسلسل (ورا كل باب) تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.. وإنتاج سينرجي.. 4 سبتمبر انتظرونا يوم السبت القادم على قناة الحياة يارب يعجبكم”.

وعبر قطاع كبير من الجمهور عن حماسهم للعمل، مؤكدين انتظارهم عرضه، فيما تفاعل عدد من النجوم مع البرومو، مهنئين أحمد زاهر بالمسلسل وبادلهم الرد في التعليقات، من بينهم: “أحمد رزق، تامر حسين، علي غزلان، أمير عبدالحميد”.

تدور قصة “كدبة كبيرة”، حول حكايات “ترندات” مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهير والشباب، الذين يبحثون عن الشهرة، وهي من بطولة أحمد زاهر، هنادي مهنا، وعماد رشاد، وغيرهم، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.

واحتوى الجزء الأول من المسلسل على 5 قصص منفصلة متصلة ببعضها، هي: “مالناش إلا بعض” بطولة صابرين وجيهان خليل وجمال عبدالناصر، و”يوم من الأيام” بطولة أحمد خليل ويوسف عثمان، و”طبق الأصل” بطولة فتحي عبدالوهاب وإيهاب فهمي، و”شنطة سفر” بطولة دينا وأحمد صيام ورمزي العدل، و”أيامنا الحلوة” بطولة هيدي كرم وياسر فرج ومحسن محيي الدين.