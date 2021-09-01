سمية الخشاب تثير ضجة بما قالته عن “اختبار ورُخصة للإنجاب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت النجمة المصرية سمية الخشاب ضجة كبيرة وجدلاً واسعاً بين متابعيها بما قالته عن ضرورة فرض الحكومة فكرة “رخصة إنجاب” تُمنح للمقبلين على الزواج بعد اختبار يخضعون له قبل الزواج.

وأثارت سمية الجدل بهذا الطرح عبر حسابها الرسمي في موقع التغريدات الشهير “تويتر”. إذ قالت:

“أنا بطالب برخصة وامتحان للإنجاب، يعني قبل ما الأزواج يخلفوا يروحوا يطلعوا الرخصة دي، فيتعملهم اختبار هل هما مؤهلين يربوا أو لا؟ هل هما mentally stable؟”. وأضافت: “هل هيطلّعوا نشأ كويس للمجتمع؟ واللي يسقط فالامتحان يعملوله therapy ويأخد كورس تدريب لحد ماينجح عشان ميظلموش الأطفال معاهم”.

وكانت سمية الخشاب قد أثارت هذه القضية في تغريدات عبر موقع “تويتر” منذ أيام حيث كتبت: “نداء للأمهات اللي مش فاضيين لتربيه ولادهم، يا حلوة ياللي مشغولة ومش مسؤولة بتخلّفي ليه؟”… وأضافت: “لما انتي مش قد مسؤولية تربية أطفال والاهتمام بيهم طيب ليه حضرتك تعّبتي نفسك وتعّبتي معاكي المجتمع”.