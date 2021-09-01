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بالصور – لطيفة التونسية تخطف الأنظار بإطلالتها الصيفية

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خطفت الفنانة التونسية لطيفة الأنظار بإطلالتها الصيفية الأخيرة حيث نشرت صوراً لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” و علّقت عليها : ” صباحكم خير حبايبي “. 

وتفاعل متابعو الفنانة لطيفة مع إطلالتها مؤكدين على جمالها و جمال حضورها. 

من جهة أخرى و على الصعيد الفني طرحت لطيفة خلال شهر أغسطس من العام الحالي أغنيتها الجديدة ” الأستاذ ” و هي من كلمات تامر  حسين وألحان عزيز  الشافعى و توزيع وسام عبد المنعم ميكس وماستر: م. هاني محروس.

وحققت لطيفة من خلال الأغنية نجاحاً كبيراً حيث طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” يوتيوب ” وحققت ما يزيد على نصف مليون مشاهدة . 

وكانت لطيفة قبل ذلك وفي خضم انتشار وباء في بلدها تونس بصورة كبيرة قبل مدة قد تبرعت بمائة جهاز توليد أكسجين سلمتها للسفارة التونسية في القاهرة و تم نقلها إلى تونس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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