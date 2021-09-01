بالصور – لطيفة التونسية تخطف الأنظار بإطلالتها الصيفية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خطفت الفنانة التونسية لطيفة الأنظار بإطلالتها الصيفية الأخيرة حيث نشرت صوراً لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” و علّقت عليها : ” صباحكم خير حبايبي “.

وتفاعل متابعو الفنانة لطيفة مع إطلالتها مؤكدين على جمالها و جمال حضورها.

من جهة أخرى و على الصعيد الفني طرحت لطيفة خلال شهر أغسطس من العام الحالي أغنيتها الجديدة ” الأستاذ ” و هي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى و توزيع وسام عبد المنعم ميكس وماستر: م. هاني محروس.

وحققت لطيفة من خلال الأغنية نجاحاً كبيراً حيث طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” يوتيوب ” وحققت ما يزيد على نصف مليون مشاهدة .

وكانت لطيفة قبل ذلك وفي خضم انتشار وباء كورونا في بلدها تونس بصورة كبيرة قبل مدة قد تبرعت بمائة جهاز توليد أكسجين سلمتها للسفارة التونسية في القاهرة و تم نقلها إلى تونس.