فيديو.. لجين عمران تتعرض لعملية نصب.. ما القصة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الإعلامية السعودية لجين عمران تعرضها لعملية نصب واحتيال من أحد الأشخاص بسبب إعلان نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت عمران على حسابها في "سناب شات": "لجأت للجهات الأمنية في دبي لاستعادة حقي.. من شخص يعتقد أن الاحتيال على المرأة سهل، متناسيا أنه في دولة قانون".

وأضافت دون كشف التفاصيل: "حتى والدي وعائلتي لم تعلم بالواقعة التي استعنت فيها بالمحامي أحمد المزروعي، لاستدعاء المحتال واسترداد حقي".







وأوضحت عمران أن الإعلان الذي روجت له يخلو من المصداقية، فيما أعلنت إخلاء مسؤوليتها عنه وإزالته من حساباتها، كما طالبت متابعيها بعدم منح الثقة لأي شخص، والاعتماد على ما هو موثوق بمستندات رسمية.