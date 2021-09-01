صور.. محمد عساف يلتقي توأمه الشمعي في دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الفنان الفلسطيني محمد عساف بتوأمه الشمعي في متحف "مدام توسو" بمدينة دبي الإماراتية.

وانتشرت أخبار شيقة ومثيرة حول افتتاح مدام توسو دبي مع انضمام المطرب الفلسطيني محبوب العرب "محمد عساف" إلى قائمة المشاهير لدى تلك الوجهة الترفيهية العالمية بمجسم شمعي يمثله.

وفي لحظات استثنائية مذهلة، التقى المطرب المتألق "محمد عساف" لأول مرة بالمجسم الشمعي الذي يمثله في حفل رسمي خاص أقيم بالشراكة مع مدام توسو و"عين دبي".

كما حظي بشرف كونه أول المشاهير الذين تطأ أقدامهم داخل واحدة من الـ 48 مقصورة الفاخرة لـ"عين دبي"؛ أكبر وأعلى عجلة مشاهدة في العالم التي يبلغ ارتفاعها أكثر من 250 مترًا في السماء وتقع بجوار مدام توسو دبي.

واستحوذ "محمد عساف" على قلوب الملايين بأدائه المذهل منذ أن فاز هذا المطرب الفلسطيني بلقب "محبوب العرب" في الموسم الثاني من "أراب آيدول" في عام 2013، وهو حدث شاهده الملايين حول العالم وتم الاحتفال به بطريقة غير مسبوقة في جميع أنحاء غزة.

تم تجسيد قصته المؤثرة ورحلة صعوده إلى النجومية في فيلم يحكي سيرته الذاتية "يا طير الطاير" عام 2015 من إخراج المخرج الشهير "هاني أبو أسعد".





وبسعادة غامرة، علق النجم المتألق "محمد عساف" على المجسم الشمعي المذهل الذي يمثله قائلًا: "اليوم هو يوم خاص جداً، إذ تسنّى لي أخيراً الكشف عن مجسم الشمع الخاص بي ضمن الوجهة الأكثر جاذبية عالميًّا مدام توسو دبي. يسعدني كثيراً ان يكون المجسم الخاص بي موجود في هذا الوجهة بجانب كبار الشخصيات العالمية والمحلية. وقد انبهرت بمدى التشابه الكبير بين المجسم و بيني وبذلك، أتطلع قريبا لزيارة الجميع لمدام توسو دبي لرؤيته."

تشابه مدهش لافت للنظر بين النجم "محمد عساف" والمجسم الشمعي النابض بالحياة بأدق التفاصيل المذهلة؛ فقد تم بذل قدر كبير من الجهد في تصميم هذا المجسم الشمعي المذهل من قِبل أمهر النحاتين لدى مدام توسو الذين سافروا إلى دبي قبل بدء العمل مرة أخرى في لندن؛ لتوثيق 500 من أدق القياسات حيث أمضوا 3 أشهر في تصميم ونحت ذلك المجسم الشمعي بمهارة فائقة والقيام بتركيب خصلات شعر حقيقية بدقة متناهية خصلة تلو الأخرى.

وقف المجسم الشمعي بكل رصانة وجاذبية بطلة أنيقة مع بدلة فاخرة منحها "محمد عساف" للوجهة الترفيهية الاستثنائية مدام توسو لهذا الحدث، إذ تجسد شخصية "عساف" الشمعية بذكاء مظهره الأنيق وشخصيته الجذابة.

سيحتل المجسم الشمعي لمحبوب العرب "محمد عساف" موقعًا متميزًا بين أشهر نجوم السينما والموسيقيين من جميع أنحاء العالم داخل غرفة الحفلات الخاصة بأهم وأشهر الشخصيات العالمية، حيث تتميز بالتصاميم الداخلية الفاخرة على هيئة واحة صحراوية ساحرة.

يمكن للضيوف أخذ الصور التذكارية بجانب المجسم الشمعي للنجم "محمد عساف" ثم الاستمتاع بحلبة الرقص التفاعلية المذهلة، والتباهي بقدراتهم على الرقص حيث يعزف منسق الموسيقى "دي جي" أحدث الأغنيات والمقطوعات الموسيقية.

وقالت "ساناز كولسرود" مدير عام مدام توسو دبي: "كم يسعدنا أن نعلن عن الحفل الرسمي لتقديم المجسم الشمعي الثاني لنا في الشرق الأوسط، فذلك لمحة تشويقية من سحر الترفيه الاستثنائي الذي ستقدمه مدام توسو للزوار. محمد عساف صاحب لقب محبوب العرب هو نجم حقيقي لكل العالم العربي، ولا يسعنا الانتظار حتى يقابله ضيوفنا الكرام عند الافتتاح قريبًا. ونود أن نشكر "عين دبي" شريكتنا في هذا الموقع وجارتنا على جزيرة "بلوواترز" لمنحنا هذه الفرصة الاستثنائية لاستضافة هذا الحدث الخاص في وجهتها الترفيهية المذهلة".

وتحتضن جزيرة "بلوواترز" الشهيرة وجهة الفن والمشاهير مدام توسو دبي التي تُعد التجربة الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي وواحدة من أشهر وأكثر مناطق الجذب الترفيهية المرتقبة في الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تفتح أبوابها للزوار في وقت لاحق من هذا العام، حيث ستوفر تجربة ترفيهية تفاعلية لا مثيل لها مما يمنح الزوار فرصة استثنائية لالتقاط الصور التذكارية بجانب المشاهير المفضلين لديهم، وقضاء أمتع الأوقات في عالم الأضواء والشهرة الساحر بصحبة 60 نجمًا عالميًّا بما في ذلك 16 من أحدث التماثيل الشمعية التي تمثل أشهر شخصيات الوطن العربي بما في ذلك "بلقيس فتحي"، و"مايا دياب"، و"نانسي عجرم".

وبفضل الغرف السبع ذات التصاميم المستوحاة من عالم الأضواء والشهرة الساحرة تقدم الوجهة الأكثر جاذبية عالميًّا تجارب ترفيهية تفاعلية مذهلة لكل أفراد العائلة والجميع أيضًا من عشاق الرياضة والفن والموسيقى، وهواة التاريخ، والخبراء السياسيين، فضلًا عن فرصة التقاط أفضل الصور التذكارية الشخصية "سيلفي".

وتقع مدام توسو دبي بجوار "عين دبي" أكبر وأعلى عجلة مشاهدة في العالم، إذ ستعزز من شأن هذه المنطقة النابضة بالحياة لتصبح واحدة من أهم الوجهات جذبًا للسياح في دبي.

وتهدف "مرلين إنترتينمنتس" إلى تقديم أفضل التجارب الترفيهية التي لا تُنسى لملايين من الزوار في المنطقة وتُعد مدام توسو دليلاً على نجاحها في الانتشار عالميًّا.



