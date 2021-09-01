شكرا لقرائتكم خبر عن العميل السري جيمس بوند في لقطات جديدة قبل أيام من عرض No Time to Die والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد فيلم الأكشن والأثارة المنتظر No Time to Die، الكثير من التأجيلات خلال الأشهر الأخيرة بسبب تفشي جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على صناعة السينما في جميع أنحاء العالم، وسرعان ما حرصت الشركة المنتجة على تحديد عدد من المواعيد لطرح الفيلم ومن ثم يتم تأجيلها.

وفى أخر تطورات سلسلة التأجيلات التي شهدها الفيلم المنتظر، كشفت الشركة المنتجة منذ قليل عن لقطات أخيرة لفيلمها الجديد No Time to Die عبر موقع تويتر، لتعلن عن بدء العد التنازلي لطرح الفيلم في 30 سبتمبر الجاري.

وضم التريلر الجديد الذى نشرته الصفحة الرسمية لسلسلة أفلام العميل السري البريطاني جيمس بوند عبر تويتر، الكثير من اللقطات الجديدة المقرر طرحها فى الفيلم نهاية الشهر الجاري فى دور العرض السينمائي بجميع انحاء العالم.

ويدور الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلاً، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، ما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة.

ويجسد رامى مالك ذات الأصول المصرية شخصية الشرير في الجزء الجديد، سافين، وهي الشخصية التي ترتدى ماسك أغلب مشاهد الفيلم.