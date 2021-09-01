شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد إيهاب نافع.. فنان صنع النجومية بـ 20 فيلمًا ومسلسل وحيد (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فنان بدرجة طيار، وعميل مزدوج خطف قلوب الفتيات بوسامته، وأصبح فتي أحلامهم علي مر أجيال مختلفة، حياته كانت مليئة بالأسراروالمغامرات، أنه الفنان إيهاب نافع، الذي تمر اليوم الذكري الـ86 علي ميلاده، إذ ولد في 1 سبتمبر عام 1935، وكان يعتبر نفسه ممثل بالصدفة، حيث أن التمثيل لم يكن أهم أهدافه، وكان هدفه الأول والأخير أن يكون طيارا، وهو ما حققه بعد تخرجه من الكلية الجوية عام 1955 .





اتجه "نافع" إلي التمثيل عام 1963، من خلال أول بطولاته السينمائية في فيلم "الحقيقة العارية" مع الفنانة ماجدة الصباحي، التي كانت زوجته في ذلك الوقت، وبعدها قدم ما يقرب من 20 فيلما من أشهر أفلام السينما المصرية ومسلسل وحيد هو "حواديت فكري أباظة"، ورغم أن عدد الأعمال يبدو قليلا مقارنة بموهبته وحضوره، إلا أنه استطاع أن يصنع المجد والنجومية ويحقق النجاح بمجرد عرضهم على الشاشة.

اشترك إيهاب نافع مع زوجته "ماجدة" في 4 أفلام، هم "الحقيقة العارية، هجرة الرسول، من أحب، القبلة الأخيرة، النداهة"، وانقطع التعامل الفني بينهما بعد طلاقهما.





وبعيدا عن الفن كانت حياة إيهاب نافع مليئة بالأحداث المثيرة، حيث كان عميل مزدوج للمخابرات المصرية والإسرائيلية، واستغل عمله الفنى للحصول على معلومات مخابراتية من خلال تنقله بين الدول دون أن تثار الشكوك حوله، وفى جزء من مذكراته "لعبة الفن والمخابرات.. مذكرات الطيار الفنان إيهاب نافع"، قال إنه كان صديق "عزرا وايزمان" قائد القوات الإسرائيلية، الذى أصبح رئيسا لها فيما بعد، واعتقد أنه عميل مزدوج مما ساعده على نقل المعلومات للمخابرات المصرية، ونجح فى أكثر من مهمة كلف بها.

وبعد هذه الحياة المثيرة للجدل ذات الأحداث المختلفة والشيقة، رحل الفنان الطيار إيهاب نافع في 30 ديسمبر عام 2006، بمستشفي القوات المسلحة عن عمر يناهز 71 عاما.