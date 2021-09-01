26 سبتمبر.. تامر حسني يغني في حفل تخرج كلية التجارة فى الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفلا غنائيا احتفالاً بتخرج طلاب كلية التجارة، وذلك يوم الأحد 26 سبتمبر المقبل، في حديقة الجوهرة الذهبية بالإسكندرية.

ونشر تامر بوسترا ترويجيا للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وأحيا الفنان تامر حسني، مساء الخميس الماضي، حفلاً غنائيًا على المسرح الروماني.

يعرض للفنان تامر حسني حاليًا في السينمات فيلم "مش أنا" بطولة ماجد الكدواني، حلا شيحة، محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، إياد نصار، وشيرين، حجاج عبدالعظيم، تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وهو أول تجربة إنتاجية لحسام حسني "شقيق تامر"، بالاشتراك مع شركة "سينرجي فيلمز".