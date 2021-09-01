الجمعة.. بلقيس فتحي ضيفة "معكم" مع منى الشاذلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل المطربة اليمنية بلقيس فتحي ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة cbc، وذلك مساء الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتعرضت المطربة بلقيس فتحي مؤخرًا لانتقادات بعد الفيديو الذي جمعها بالفنان محمد رمضان.

ردت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، على الانتقادات التي تعرضت لها بعد الفيديو الذي جمعها بالنجم محمد رمضان وظهرا فيه يرقصان سويا على أغنيته "ثابت".

وقالت خلال تصريحات لبرنامج "ET بالعربي": "ما بعرف ليه.. شو فيه.. كنا في مكان عام اتجمعنا فيه.. بالعكس محمد رمضان شخص كتير لطيف وشغلوا له أغنيته (ثابت) ورقصنا وانبسطنا".

أضافت: "أنا شخصية مرحة، وأنا في يوم عرسي رقصت رقص التاريخ كله، أنا شخص كتير بيحب يرقص وينبسط مع العالم"

يذكر أن آخر أعمال بلقيس فتحي، أغنية "دبلوماسي" والتي طرحتها في 20 أغسطس الجاري عبر قناتها على موقع "يوتيوب".