فن ومشاهير

منة تيسير تروج لحدوتة "رق الحبيب" من مسلسل "ورا كل باب" (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة منة تيسير لحدوتة "رق الحبيب" ضمن أحداث مسلسل "ورا كل باب".

ونشرت منة صور تجمعها بفريق العمل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت منة على الصور: " قريب مسلسل ورا كل باب حدوتة رق الحبيب.. (نورا)، بطولة سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، محمد نجاتي، أيمن عزب، عزوز عادل، تأليف الأستاذ أحمد عبدالفتاح، إخراج الأستاذ إسماعيل فاروق، على قناة الحياة".

جدير بالذكر أن الموسم الأول من مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجي، وفكرة الكاتب يسري الفخراني، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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