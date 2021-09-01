منة تيسير تروج لحدوتة "رق الحبيب" من مسلسل "ورا كل باب" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة منة تيسير لحدوتة "رق الحبيب" ضمن أحداث مسلسل "ورا كل باب".

ونشرت منة صور تجمعها بفريق العمل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت منة على الصور: " قريب مسلسل ورا كل باب حدوتة رق الحبيب.. (نورا)، بطولة سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، محمد نجاتي، أيمن عزب، عزوز عادل، تأليف الأستاذ أحمد عبدالفتاح، إخراج الأستاذ إسماعيل فاروق، على قناة الحياة".

جدير بالذكر أن الموسم الأول من مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجي، وفكرة الكاتب يسري الفخراني، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.