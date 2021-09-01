صدمة جديدة لـ”عشاق برشلونة”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 7 دقائق

صدمة أخرى في طريقها لعشاق برشلونة هذا الموسم، سيعود المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان إلى أتلتيكو مدريد، على سبيل الإعارة، بعد عامين على تركه نادي العاصمة، بحسب ما أفادت فرانس برس عن صحيفة “ليكيب”، الثلاثاء.

وكتبت الصحيفة قبل ساعات معدودة على إغلاق باب الانتقالات الصيفية منتصف ليل الثلاثاء “نجح أتلتيكو مدريد في استعادة أنطوان غريزمان في اليوم الأخير من سوق الانتقالات”.

ولم يصدر أي بيان رسمي عن أي من الفريقين لتأكيد هذه الإعارة التي تضمن خيار التعاقد مع ابن الثلاثين عاماً نهائياً بعد انتهاء فترة الإعارة بحسب “ليكيب”.

وخطف أتلتيكو مدريد لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي من الكبيرين برشلونة وريال مدريد بعد صراع ضاري لم يحسم سوى في الجولة الأخيرة.

وتشكل عودة غريزمان إلى فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، بعد عامين على رحيله إلى برشلونة بعقد لخمسة أعوام مقابل 120 مليون يورو، صدمة قوية أخرى في سوق الانتقالات الصيفية التي شهدت خسارة برشلونة لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لصالح باريس سان جرمان الفرنسي، وعودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدوإلى مانشستر يونايتد الإنكليزي قبل عام على انتهاء عقده مع يوفنتوس الإيطالي.

وفي حال كانت معلومات “ليكيب” صحيحة، فسيعود غريزمان إلى الفريق الذي أطلقه إلى النجومية خلال فترة المواسم الخمسة التي دافع فيها عن ألوانه بين 2014 و2019 بعدما انضم إليه من الفريق الباسكي ريال سوسييداد (لعب مع الأخير من 2009 حتى 2014).

وبحسب “فرانس برس”، فإن رحيل غريزمان عن برشلونة سيخلص فريق المدرب رونالد كومان من عبء الراتب السنوي الكبير الذي يتقاضاه الهداف الفرنسي، لاسيما أن النادي الكتالوني يعاني من أزمة مالية كبيرة ورثها من رئيسه السابق جوزيب ماريا بارتوميو، تفاقمت بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وخاض غريزمان 257 مباراة بقميص أتلتيكو في جميع المسابقات، وسجل 133 هدفاً، بينها 94 من أصل 180 مباراة خاضها في الدوري الإسباني.

أما مع برشلونة فقد لعب 102 مباراة، محرزا 35 هدفا.