قبل أسبوعين من معركة دوري الأبطال.. برشلونة يتجاوز أولى مشكلاته

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن نادي برشلونة عن تسجيل النجم الأرجنتيني، “سيرجيو أغويرو”، الوافد حديثاً من مانشستر سيتي بصفقة مجانية، بعد انتهاء عقده مع بطل الدوري الإنكليزي مانشستر سيتي، لتكون بذلك إدارة نادي برشلونة من تجاوز أولى العقبات خلال الموسم الجاري.

ويأتي إعلان النادي الإسباني قبل أسبوعين تماماً، من مواجهة نارية تنتظره في افتتاحية دوري أبطال أوروبا، حيث يستهل البطولة بمواجهة بطل الدوري الألماني، بايرن ميونخ.

وأشار النادي إلى أن تسجيل النجم الجديد جاء عقب موافقة كل من قائد الفريق، “سيرجيو بوسكيتس” و”جوردي ألبا” على خفض راتبهما، لافتاً إلى أن ذلك مكن النادي من تسجيل اللاعب بما يتناسب مع لوائح اللعب النظيف المالي المقرة في الدوري الإسباني.

كما أوضح النادي أن مفاوضاته مع كلا اللاعبين قد نجحت في إقناعهما بإجراء تغييرات في الشروط المالية لعقودهما والتي تضمنت تخفيض الأجور لهذا الموسم وتأجيل المدفوعات للسنوات المتبقية، لا سيما وأن زميلهما “جيرارد بيكيه” كان قد أعلن في وقت سابق، موافقته على تخفيض أجره وهو ما ساعد برشلونة على تسجيل “ممفيس ديباي” و”إيريك غارسيا” و”راي ماناغ” في قائمة الفريق بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ولم يكشف برشلونة في إعلانه عن تفاصيل خفض الأجور ونسبتها، مكتفياً بالتأكيد على التوصل لاتفاق مع اللاعبين وتسجيل وافده الجديد، الذي من المتوقع أن يكون له دور كبير في برشلونة بعد رحيل مواطنه “ليونيل ميسي” إلى باريس سان جيرمان هذا الشهر.

يشار إلى أن رئيس نادي برشلونة “خوان لابورتا” قد صرح في وقتٍ سابق، بأنه مع استثناء راتب النجم الأرجنتيني، “ميسي”، وصلت فاتورة الأجور السنوية للنادي إلى حوالي 95 بالمئة من الإيرادات، متجاوزة الحد الأقصى البالغ 70 بالمئة الذي حددته رابطة الدوري الإسباني.