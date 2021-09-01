الظهور الأول لـ نور عمرو دياب مع خطيبها البريطاني – صور وفيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 09:57 صباحاً - كشفت نور إبنة الفنان المصري عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا، عن وجه خطيبها لأول مرة منذ إعلانها خبر خطبتها في بداية أغسطس 2021.

حيث نشرت نور عمرو دياب فيديو لها تستعرض فيه ملابسها المريحة وكيفية اختيارها لقطعها ومنزلها الجديد المقرر أن تنتقل للعيش فيه، وخلال رحلة التسوق، تناولت وجبة الفطور مع خطيبها ليظهر معها على الشاشة لمدة ثواني قليلة.

نور عمرو دياب وخطيبها

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وكانت “نور عمرو دياب” قد فاجأت متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي بإعلانها خبر خطوبتها لأول مرة. فقد نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع ”إنستجرام“، مقطع فيديو تحدثت فيه عن التحضيرات، استعدادًا لانتقالها للعيش جنوب لندن مع خطيبها.

وأشارت نور دياب، في الفيديو، إلى أنها ستنتقل للعيش جنوب لندن برفقة خطيبها، معبرة عن سعادتها الشديدة بهذه الخطوة.

وقالت: ”أود الذهاب إلى العديد من المحال، نظرًا لأنني انتقلت إلى جنوب لندن مع خطيبي ولكن لفترة ليست طويلة.. أنا سعيدة للغاية ومتحمسة أيضًا“.

وتابعت ابنة الفنان المصري، أنها ستشارك متابعيها تفاصيل خطبتها وصورًا لرحلتها مع خطيبها، ومنزلهما، وصورة للخاتم قريبًا، لافتة إلى أنها لا تستطيع ارتداءه بسبب فقدانها بعض الوزن لذا يحتاج بعض التعديل.

وكشفت ”نور دياب“ عن جنسية خطيبها، حيث قالت إنه بريطاني من أصل أفريقي، ما دفع الجمهور لتقديم التهنئة لها خلال الأيام الماضية.

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