الفنانة المغربية دنيا بطمة تثير الجدل بأحدث إطلالاتها

محمد الفلاح - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

أثارت الصورة الأخيرة التي نشرتها الفنانة المغربية دنيا بطمة جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.



وظهرت دنيا بشكل مختلف عما قبل دون مكياج ما جعل المتابعين بحالة من الدهشة، خاصة أن دنيا تفاجئهم بشكل مستمر، بإطلالة جديدة تظهر بها بشكل مختلف.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير دنيا الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد سبق ونشرت صورة لها من أحد المسابح ظهرت فيها وهي ترتدي ثوب سباحة أحمر اللون، ما عرضها لكثير من الانتقادات.

وتعد آخر أعمال دنيا بطمة أغنية بعنوان “حب المصالح” كلمات عماد الأسعد وألحان أسعد حسن.