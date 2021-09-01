شكرا لقرائتكم خبر عن سير أهل المغنى وزمن الفن الجميل تجذب صناع المسرح.. آخرهم محمد فوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرة أخرى تعود سيرة جديدة من سير نجوم زمن الفن الجميل لخشبة المسرح، وهذه المرة هي سيرة "الظريف النبيل" الموسيقار محمد فوزى، حيث يقدم المخرج سعيد قابيل العرض المسرحي "ذهب الليل" المستوحى من حياة الفنان محمد فوزى، من خلال التركيز على المحطات الفنية المختلفة التي مر بها وأهم ما حققه في الغناء والتلحين والإنتاج والتمثيل والتسجيل والتأليف السينمائي.

مؤخرا أصبحت سيرأهل المغنى من زمن الفن الجميل، محل اهتمام صناع الأعمال المسرحية، فى محاولة لإظهار تراث مصر الغنائى والموسيقى الغني، وتسليط الضوء على سير العظماء من أهل الطرب، وإظهاره للأجيال الجديدة.

وفى العامين الماضيين، شهدت خشبة المسرح تقديم العديد من الأعمال المستوحاة من سير نجوم الغناء والموسيقي في مصر، وما قدموه من روائع موسيقية وغنائية بديعة عاشت فى الوجدان المصرى، وشكلت الثقافة الفنية لأجيال وأجيال، ومنها:

“سيرة الحب”

تناول العرض المسرحي “سيرة الحب” محطات من حياة ملك الموسيقي بليغ حمدى وإثرائه للموسيقى ومعاناته من أجل الفن، وأثره البالغ فى الأغنية المصرية والعربية، وعلاقاته بكبار عمالقة نجوم الطرب والشعر والغناء والموسيقى بينهم أم كلثوم، وعبد الوهاب، ووردة، وعبد الحليم، والأبنودى، والسنباطى، والنقشبندى.

انطلق العرض الأول للأوبريت المسرحي الغنائي الأستعراضي “سيرة الحب” في يناير عام 2019، وهو من بطولة إيهاب فهمى، مجدى صبحى، مروة ناجى، أحمد عزمى، شيكو، نهلة خليل، أحمد الشريف، هانى عبد الهادى، أحمد الأمير، رشا سامى العدل، سمية درويش، أحمد الشريف، عماد تيسير، ناصرعبدالحفيظ، ديكور محمد الغرباوى توزيع موسيقى وقيادة أوركسترا محمد أبواليزيد من انتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة صلاح لبيب العمل من تأليف أيمن الحكيم، وإخراج عادل عبده.

“سيد درويش”

يتناول العرض السير الذاتية لفنان الشعب سيد درويش، وتدور أحداثه حول المحطات الهامة في حياته ومواقفه الوطنية، وكذلك إسهاماته الفنية ،وأهم المتغيرات التى أدخلها إلى عالم الطرب، حيث أحدث سيد درويش نقلة نوعية للموسيقي العربية وعبر عن فئات كثيرة من المجتمع وكذلك مشاكل الطبقات المهمشة.

كانت الانطلاقة الأولي للعرض عام 2020، وهو من بطولة الفنان ميدو عادل مشخصًا دور فنان الشعب سيد درويش، وتشاركه الفنانة لقاء سويدان فى شخصية "جليلة العالمة"، ويشارك فى بطولتها كوكبة من الفنانين رشا سامى، سيد جبر، علاء الحريرى، ،محمد عنتر، وماهر عبيد، ويوسف عبيد، وسعيد البارودى، ومحمد الشربينى ، وسمير الجوكر، وهالة الصباح، عواطف سعيد، وعماد عبد المجيد، وسامى عوض الله، وجمال ترك، وكوكبة أخري من الفنانين، ومن تأليف السيد إبراهيم، إخراج اشرف عذب، العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد.

“ألمظ وسي عبده”

يجسد العرض السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر

وافتتح عرض “ألمظ وسي عبده” في شهر مارس الماضي، وشهد موسمين أخرين في شهر يوليو الماضي وأغسطس الحالي، وهو من بطولة مروة ناجي، وائل الفشني، هاني كمال، محمد حسني، لبني الشيخ، إميل شوقي، محمد عمر، طارق راغب، نورهان صالح، عماد عبد المجيد، محمد الخيام، صابر عبد الله، محمد طلبة، محمد هلال، تأليف وأشعار الدكتور مصطفى سليم، وإخراج مازن الغرباوى.





يشار إلي أن العرض المسرحي “ذهب الليل” من بطولة محمود الزيات، أحمد عسكر، خالد نبيل، مونيكا جوزيف، عادل سعيد، وأرساني مشرقي، رؤية موسيقية محمد شحاتة، تصميم ديكور وليد جابر، تصميم اضاءة ابراهيم الفرن، فكرة وتأليف أحمد عسكر، واخراج سعيد قابيل، ويقدم تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وضمن مبادرة "المؤلف مصري" التي أطلقها البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، والتي تقيمها فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح، بقيادة المخرج محمد مرسي.