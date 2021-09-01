الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور غاضبة بسبب بعض التغريدات

محمد الفلاح - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

أعربت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور عن غضبها الشديد من بعض التغريدات التي انتقدتها على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكدت عبدالنور أن تلك الانتقادات هي "دليل حقد، ومرض نابع من قلوب بعض الناس"، موضحة أن "بعض الأشخاص ينصبون أنفسهم للحكم على الآخرين دون حق".

وقالت سيرين، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر": "‏بعض التغريدات السخيفة نابعة من حقد ما بيخلص أبداً صار عندي قناعة أنه الإنسان عدو نفسه بنواياه السيئة ومع الوقت سلبياته بتزيد ما بتنقص، ما عنده وقت يختبر أن المحبة مفتاح الجنة لأن قلبه الأسود ملتهي بالأذى، يا إنسان أنت مش خالد على هالأرض والوقت ما بينطر حدا".

وكتبت سيرين، في تدوينة أخرى، رداً على بعض متابعيها: "‏مين هول الناس يا ملاك؟ الناس يللي قاعدين ناطرين على الكوع شغلتهن وعملتهن يفسروا على ذوقهن النوايا؟؟ يللي بدهن يعملوا من الحبة قبة؟ خلوا شوية إيجابية وطفولية بنفسيتكن لتعرفوا تكملوا هالحياة بسلام".

وجاءت تدوينة سيرين عبدالنور بعد سخرية البعض من مقطع فيديو نشرته، أظهرت فيه حالة من الرومانسية العالية، التي تجمعها وزوجها، بعد تعرض الأولى لجرح سطحي في قدمها، حيث وصفها البعض بالتمثيل.

ونشرت سيرين، عبر خاصية "ستوري" على "أنستقرام"، مقطع فيديو أظهرت فيه زوجها، وهو على الأرض ويعالج قدمها التي أصيبت بجرح سطحي، موضحة أن السبب في جرحها هو محبس صنبور حوض الاستحمام.

وداعبت الفنانة اللبنانية زوجها، قائلة: "عن جد إنها تحرق أصابعي، وأنا بدلع عليه، وكمان عم بيطبطب عليا، يا الله شو ناعم، شكراً لك يا دكتور".