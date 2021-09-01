هنا الزاهد: "أنا مش كتكت يا أحمد فهمي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الممثلة المصرية ​هنا الزاهد​ صورة لها على البحر عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام".

وعلّقت الزاهد من خلال الصورة على سخرية زوجها الممثل المصري أحمد فهمي منها بسبب تجعد شعرها.

وعلقت هنا على الصورة قائلة: "أنا مش كتكت يا أحمد فهمي".

ورد عليها قائلا: "خلي الساحل ينفعك بقى".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد في السباق الرمضاني الماضي كان مسلسل "النمر"، بطولة محمد إمام، ونرمين الفقي، وحجاج عبدالعظيم، وبيومي فؤاد، وأحمد عبدالله محمود، وخالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.



