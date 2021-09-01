رحمة رياض: أول فنانة عراقية تحيي حفلاً جماهيرياً في السعودية

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"الخليج 365": أحيت المغنية العراقية رحمة رياض حفلاً مكتمل العدد على مسرح جدة Superdome من تنظيم شركة 4M Events و 360Live.

استقبل الجمهور السعودي المغنية الشابة وردّد معها أغانيها مثل "وعد مني" إلى "الكوكب"، متفاعلاً معهاً بشكل كبير داخل الحفل وعلى وسائل التواصل، فتصدرت الترند في المملكة وأضافت لقناتها على اليوتيوب مئة ألف مشترك. وهي تحتل المرتبة الأولى في الخليج على اليوتيوب من حيث عدد المشتركين. وهي أول فنانة عراقية تحيي حفلاً جماهيرياً في المملكة.

رياض تتحضّر حالياً للمشاركة بالمزيد من الحفلات سيعلن عنها لاحقاً ولإطلاق عدد من الأغاني ينتظرها جمهورها العراقي والخليجي.