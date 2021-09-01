سمية الخشاب تطالب بـ"رخصة وامتحان" قبل الإنجاب

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"الخليج 365": طالبت الفنانة سمية الخشاب أن بإستحداث رخصة للأزواج قبل الإنجاب وفي حالة رسوب أحدهم يخضع لدورات تدريبية واختبارات قبل السماح له بالإنجاب.

وكتبت "الخشاب" تغريدة، عبر حسابها الرسمي على "توتير" قالت فيها: "أنا بطالب برخصة وامتحان لـ "الإنجاب"، يعني قبل ما الأزواج يخلفوا يروحوا يطلعوا الرخصة دي فيتعملهم اختبار هل هما مؤهلين يربوا أو لا؟ هل هما مستقرين عقليا؟ هل هيطلعوا نشء كويس للمجتمع؟ واللي يسقط في الأمتحان يعملوله علاج نفسي وياخد كورس تدريب لحد ما ينجح عشان ميظلموش الأطفال معاهم".

وتفاعل الجمهور مع تغريدتها بين مؤيد ومعارض.