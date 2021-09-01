شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى يبدأ تصوير "اللى خلف مامتش" مع سوسن بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان إيهاب فهمى مؤخرا تصوير مشاهده فى حكاية "اللى خلف مامتش" من مسلسل "زى القمر"، بأحد المناطق الريفية بمنطقة الوراق، والحكاية من بطولة سوسن بدر وإيهاب فهمى وفتوح أحمد وهناء الشوربجى ونهير أمين وتقى حسام، وإخراج أحمد شفيق.



ايهاب فهمى مع المخرج احمد شفيق

فى سياق مختلف يواصل الفنان إيهاب فهمى تصوير مشاهد دوره بفيلم "سر الحب"، بمنطقة شبرامنت، ويشاركه البطولة كل من منة فضالى ومروة عبد المنعم، ومجموعة كبيرة من الممثلين الشباب، من تأليف ناجى عبد الله، وإخراج مازن نيازى.

وأعرب الفنان إيهاب فهمى من قبل " لليوم السابع " عن سعادته بهذا العمل، مشيرا إلى أن الفيلم بالنسبة له تجربة جديدة، سيظهر فيها بشكل مختلف عما ظهر به من قبل ، معربا عن أمنياته أن ينال إعجاب الجمهور عند طرحه.